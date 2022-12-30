Экономист усомнился, что России выгодно повышение доли юаня в ФНБ Экономист Абрамов назвал увеличение доли юаня в структуре ФНБ вынужденным шагом

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Минфин вынужденно увеличил долю юаня в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить безопасность средств, сообщил в беседе с Lenta.ru экономист Александр Абрамов. Эксперт указал, что функция ФНБ — страховать рубль от внезапного обесценивания, что обеспечивает хеджирование, то есть заключение сделок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен. Но является ли повышение доли юаня в ФНБ самым выгодным способом размещения средств, по его словам, остается под вопросом.

Это даст возможность безопасно размещать средства. Это вынужденный шаг, благодаря которому можно размещать эти средства. Самый ли это выгодный способ, конечно, вопрос. <...> В принципе, юань привязан к доллару, поэтому он сохраняет стоимость, даже если рубль падает. Это довольно безопасные активы, в которых теперь будет храниться ФНБ, — сказал Абрамов.

Аналитик Артем Деев ранее в беседе с NEWS.ru заявил, что тренд на избавление от евро в структуре ФНБ сохраняется и в первую очередь это делается для защиты резервов, которые будут направлять на стабилизацию экономики. Эксперт объяснил, что государство проводит такие операции, чтобы минимизировать риски потери в случае новых санкций США или Евросоюза.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов в свою очередь считает, что новое решение скажется на экономике негативно и увеличило риски. По его словам, несмотря на все успехи китайской экономики, юань — это валюта, которая не является свободно конвертируемой.