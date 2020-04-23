Центробанк снизил прогноз по цене российской нефти с $55 до $27

https://static.news.ru/photo/8d16e09e-861f-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Банк России изменил среднесрочные прогнозы по цене нефти российской марки Urals. Финансовый регулятор снизил ожидаемую цену на 2020 год с $55 до $27.

По информации ТАСС, решение утвердил 24 апреля совет директоров Центробанка.

Цены на нефть в прогнозе на 2021 год снизились с $50 до $35 за баррель, в 2022 году нефть, по ожиданиям Центробанка, будет стоить не $50, а $45.

Как писал NEWS.ru, резкое падение нефтяных цен началось в марте, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК договорились на два года сократить нефтедобычу, чтобы замедлить падение цен в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива.

20 апреля начался новый обвал рынка: техасская нефть WTI опустилась до отрицательных цен, Urals приближалась к нулю, а Brent опускалась ниже $20. Цены начали восстанавливаться 22 апреля.