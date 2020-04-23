Центробанк снизил прогноз по цене российской нефти с $55 до $27

Банк России изменил среднесрочные прогнозы по цене нефти российской марки Urals. Финансовый регулятор снизил ожидаемую цену на 2020 год с $55 до $27.
По информации ТАСС, решение утвердил 24 апреля совет директоров Центробанка.
Цены на нефть в прогнозе на 2021 год
Как писал NEWS.ru, резкое падение нефтяных цен началось в марте, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК договорились на два года сократить нефтедобычу, чтобы замедлить падение цен в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива.
20 апреля начался новый обвал рынка: техасская нефть WTI опустилась до отрицательных цен, Urals приближалась к нулю, а Brent опускалась ниже $20. Цены начали восстанавливаться 22 апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен