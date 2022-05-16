Центробанк разрешил переводить до $50 тысяч за рубеж

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Центробанк повысил лимит переводов за рубеж со счётов физлиц в российских банках до $50 тысяч в месяц, сказано в пресс-релизе регулятора. Ранее лимит на перевод средств за границу составлял $10 тысяч. Уточняется, что физические лица, не являющиеся гражданами РФ из дружественных стран, могут осуществлять переводы с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы в случае, если у них имеются трудовые или гражданско-правовые договоры.

В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тысяч, — отмечается в сообщении.

Международные резервы России на 1 мая 2022 года составили $593,052 млрд, что на 2,2% (или на $13,357 млрд) ниже показателя на начало апреля. 1 апреля 2022 года международные резервы РФ составляли $606,409 млрд. На 1 мая 2021 года они достигали $590,476 млрд, сообщается на сайте регулятора.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на четвёртый квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.