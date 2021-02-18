Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зелёной» ипотеке

https://static.news.ru/photo/854b62ce-71f4-11eb-9e00-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в 2021 году собирается начать эксперимент по так называемой зелёной ипотеке. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Во время встречи представителей российских банков с руководством Центробанка, которую организовала Ассоциация банков России, Швецов пояснил, что регулятор собирается разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования.

У нас в этом году эксперимент по «зелёной» ипотеке, то есть создание таксономии, определение, что такое «зелёный» дом, «зелёная» квартира и «зелёная» ипотека. Кроме «зелёных» и социальных облигаций ещё возникают вот этих два явления, — приводит слова первого зампреда ЦБ портал «Известия».

Швецов пояснил, что люди, которые захотят приобрести такое жильё, могут получить сниженные ставки и скидки на покупку или переоборудование уже существующего дома или квартиры в объект с повышенным уровнем энергосбережения.

Во время встречи глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила, что в России есть потенциал для расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке, в частности для молодых семей, сообщал NEWS.ru.