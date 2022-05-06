Центробанк предупредил о задержках платёжных операций

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Центробанк предупредил россиян о возможных задержках при проведении платёжных операций из-за технических работ. В пресс-службе регулятора призвали граждан сохранять спокойствие и заверили, что деньги находятся в сохранности.

В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платёжной системы Банка России, а также в СПФС. Часть операций может проходить медленнее либо их придётся повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, — говорится в сообщении.

Когда система восстановит прежний темп работы, пока неизвестно. В ЦБ обещали сообщить об этом дополнительно.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что россияне стали чаще жаловаться на банки, попавшие под санкции. Больше всего клиентское недовольство вызвали проблемы с погашением (37,1%). Число жалоб, поступивших на кредитные организации, составило 15,5 %. Среди них наиболее частой причиной обращения стал отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.