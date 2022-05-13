Центробанк понизил курс доллара до 63,8 рубля Банк России понизил курс доллара на 14–16 мая до 63,78 рубля, евро — до 65,79 рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России утвердил на 14–16 мая официальный курс доллара на уровне 63,78 рубля, что ниже предыдущего значения более чем на 2 рубля, сообщается на сайте регулятора. При этом евро понижен почти на 3 рубля, до 65,79.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы МосБиржи.

13 мая рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов. Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94, что стало минимумом с июня 2017 года.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что «доллар за 60» создаст трудности для российской экономики, так как сократятся рублёвые доходы бюджета от экспорта. Он отметил, что в случае падения цены за американскую валюту меньше 60 рублей, бюджет РФ может «разорваться» и стать дефицитным. По мнению Маслова, наиболее оптимальным курсом российской валюты будет 80 рублей за доллар.