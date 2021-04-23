Центробанк не исключил новых пиков инфляции

https://static.news.ru/photo/bcb92374-a438-11eb-a74c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Если мы говорим о годовой инфляции, исключать ничего нельзя, потому что сейчас повышенное инфляционное давление, — заявила в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета ЦБ Набиуллина.

По оценке регулятора, у населения сейчас преобладают повышенные инфляционные ожидания. Поэтому если раньше в ЦБ считали, что годовая инфляция достигнет пика в марте и далее будет последовательно снижаться, то сейчас ожидается «сохранение её показателей на плато вблизи значения I квартала до середины года». Набиуллина также уточнила, что прогнозы по этому показателю будут уточняться по мере поступления информации.

23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается и в ряде секторов он уже опережает предложение.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.