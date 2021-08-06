Центробанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ипотека в России стала более доступной: в июне кредит на покупку жилья можно было оформить по ставке ниже 7% в 37 регионах, тогда как месяцем ранее такая ставка была доступна лишь в 11 субъектах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Так, самая дешёвая ипотека была зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%). В пятёрку самых доступных регионов также входят Приморский край (6,2%) и Бурятия (6,41%). Самая дорогая ипотека была зафиксирована в Ингушетии (8,55%), а также в Чечне (8,28%). Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя — под 7,6%, показатель Иркутской области составил 7,5%.

Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее брать ипотечные кредиты. По словам брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, приобретение денежных ссуд на жильё будет возможно только после тщательной проверки уровня долговой нагрузки заёмщика. Ужесточение же регулирования выдачи ипотеки со стороны ЦБ может привести к образованию так называемых пузырей, что, в свою очередь, рискованно для российской экономики.