Центробанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ипотека в России стала более доступной: в июне кредит на покупку жилья можно было оформить по ставке ниже 7% в 37 регионах, тогда как месяцем ранее такая ставка была доступна лишь в 11 субъектах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Так, самая дешёвая ипотека
Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее брать ипотечные кредиты. По словам брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, приобретение денежных ссуд на жильё будет возможно только после тщательной проверки уровня долговой нагрузки заёмщика. Ужесточение же регулирования выдачи ипотеки со стороны ЦБ может привести к образованию так называемых пузырей, что, в свою очередь, рискованно для российской экономики.