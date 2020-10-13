Центробанк хочет ввести цифровой рубль, чтобы вытеснить криптовалюты

Банк России начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. Он может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. При этом Центробанк видит риски волатильности на начальном этапе введения цифрового рубля, что может оказать повышательное давление на ставки по кредитам и депозитам,
Ожидается, что цифровой рубль будет «всё тем же российским рублём», который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Регулятор уточняет, что с одной стороны, цифровой рубль похож на банкноты, так как он имеет уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером банкноты) и эмитируется Центральным банком, поэтому цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ) иногда именуют «цифровыми наличными».
Продолжая аналогию с наличными — должна быть возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры, — указывают в ЦБ.
С другой же стороны, благодаря цифровой форме цифровой рубль имеет и свойства безналичных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для развития дистанционных платежей и расчётов. Таким образом, в случае внедрения он объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег.
В числе прочего подчёркивается, что цифровой рубль — это не криптовалюта: у неё отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, её стоимость подвержена серьёзным колебаниям.
Решение о выпуске цифрового рубля ещё не принято, ещё рано говорить о тех или иных сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения... Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики, — подчёркивает регулятор.
По замыслу, рядовые россияне получат возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету и мобильной связи.
В целом высокий уровень развития финансовых технологий в РФ и растущая доля безналичных платежей делают всё более актуальным вопрос выпуска цифрового рубля, написал зампред Банка России Алексей Заботкин в авторской колонке журнала «Эконс».
В России к настоящему времени достигнут высокий уровень развития финансовых технологий и их проникновения. Растущий спрос на дистанционные услуги и безналичные расчёты формирует тренд на дальнейшую цифровизацию финансового рынка и розницы. Всё это делает всё более актуальным вопрос о выпуске цифровой валюты Банка России — цифрового рубля, который дополнит уже привычные формы денег: наличные рубли и безналичные рубли на счетах в коммерческих банках, — полагает Заботкин.
Остаётся вопрос, заменит ли цифровой рубль фиатные деньги (не обеспеченные драгметаллами). Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Аладдин оглы Алиев полагает, что цифровой рубль — это скорее дополнение к фиатным деньгам.
Государство для начала желает запустить цифровой сектор экономики, чтобы было возможно привлечь часть ресурсов на свой рынок. О полноценной замене говорить рано. Не все страны и их население подготовлены для этого.
Но удивляет одно: почему цифровому рублю ЦБ говорит «да», а криптовалюты жёстко прессует? По мнению эксперта, главная особенность заключается в контрольной функции. Цифровые деньги легко контролировать, оборот таких средств платежа легко учитывать. Криптовалюты не поддаются такому тотальному контролю, отмечает специалист.
Какую пользу принесёт цифровой рубль людям старшего поколения, которые предпочитают наличку и избегают пользования картами? Речь не идёт о замене наличных и денег на карточках цифровыми деньгами, поэтому старшему поколению со временем, возможно, будет проще с расчётными операциями, повысится безопасность хранения денег, — резюмировал Алиев.
К слову, в настоящее время ЦБ проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Такого решения пока нет, но регулятор считает нужным активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
Добавьте наши новости в избранные источники