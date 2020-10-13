Центробанк хочет ввести цифровой рубль, чтобы вытеснить криптовалюты

Банк России начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. Он может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. При этом Центробанк видит риски волатильности на начальном этапе введения цифрового рубля, что может оказать повышательное давление на ставки по кредитам и депозитам, следует из консультативного доклада ЦБ РФ.

Ожидается, что цифровой рубль будет «всё тем же российским рублём», который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Регулятор уточняет, что с одной стороны, цифровой рубль похож на банкноты, так как он имеет уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером банкноты) и эмитируется Центральным банком, поэтому цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ) иногда именуют «цифровыми наличными».

Продолжая аналогию с наличными — должна быть возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры, — указывают в ЦБ.

С другой же стороны, благодаря цифровой форме цифровой рубль имеет и свойства безналичных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для развития дистанционных платежей и расчётов. Таким образом, в случае внедрения он объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В числе прочего подчёркивается, что цифровой рубль — это не криптовалюта: у неё отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, её стоимость подвержена серьёзным колебаниям.

Решение о выпуске цифрового рубля ещё не принято, ещё рано говорить о тех или иных сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения... Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики, — подчёркивает регулятор.

По замыслу, рядовые россияне получат возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету и мобильной связи.

В целом высокий уровень развития финансовых технологий в РФ и растущая доля безналичных платежей делают всё более актуальным вопрос выпуска цифрового рубля, написал зампред Банка России Алексей Заботкин в авторской колонке журнала «Эконс».

В России к настоящему времени достигнут высокий уровень развития финансовых технологий и их проникновения. Растущий спрос на дистанционные услуги и безналичные расчёты формирует тренд на дальнейшую цифровизацию финансового рынка и розницы. Всё это делает всё более актуальным вопрос о выпуске цифровой валюты Банка России — цифрового рубля, который дополнит уже привычные формы денег: наличные рубли и безналичные рубли на счетах в коммерческих банках, — полагает Заботкин.

Остаётся вопрос, заменит ли цифровой рубль фиатные деньги (не обеспеченные драгметаллами). Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Аладдин оглы Алиев полагает, что цифровой рубль — это скорее дополнение к фиатным деньгам.

Государство для начала желает запустить цифровой сектор экономики, чтобы было возможно привлечь часть ресурсов на свой рынок. О полноценной замене говорить рано. Не все страны и их население подготовлены для этого. Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Но удивляет одно: почему цифровому рублю ЦБ говорит «да», а криптовалюты жёстко прессует? По мнению эксперта, главная особенность заключается в контрольной функции. Цифровые деньги легко контролировать, оборот таких средств платежа легко учитывать. Криптовалюты не поддаются такому тотальному контролю, отмечает специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какую пользу принесёт цифровой рубль людям старшего поколения, которые предпочитают наличку и избегают пользования картами? Речь не идёт о замене наличных и денег на карточках цифровыми деньгами, поэтому старшему поколению со временем, возможно, будет проще с расчётными операциями, повысится безопасность хранения денег, — резюмировал Алиев.

К слову, в настоящее время ЦБ проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Такого решения пока нет, но регулятор считает нужным активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.