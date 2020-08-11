Актуальная стоимость всех российских лесов составляет около $4 триллионов и почти на четверть превосходит совокупную стоимость всей отечественной нефти, однако нелегальные и нерациональные вырубки и пожары могут удешевить наш древесный ресурс в ближайшие десятилетия, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Ошеломляющая ценность лесов и как их сберечь» (есть в распоряжении NEWS.ru). Между тем председатель Научного Совета РАН по лесу Наталья Лукина утверждает, что стоимость российских лесов значительно выше, чем думают в BCG.

В компании её рассчитали в привязке к текущим ценам Европейского торгового союза (ЕТС, EU Emissions Trading System): $27 за тонну CO2. Однако для предотвращения глобального потепления стоимость СО2 должна быть больше $135 за тонну. В этом случае ценность российских лесов возрастает до $17 трлн, что уже в 5,5 раз выше стоимости нефти, отмечают BCG.

Для сравнения: стоимость чёрного золота из наших недр, по оценке экспертов, составляет $3,08 триллиона, исходя из доказанных запасов сырой нефти в 80 миллиардов баррелей, при средней цене на нефть марки Urals за пять месяцев 2020 года в $38,44 за «бочку».

Текущая стоимость лесов в России — это примерно $4 триллиона — превосходит стоимость всей российской нефти на 28%. Однако, чтобы не потерять этот уникальный ресурс уже через 20–30 лет, необходимо решительно пересмотреть подходы к управлению. Пересмотреть с точки зрения рационального использования и восстановления лесов, а также эффективности работы по устранению двух главных негативных факторов — экстенсивных вырубок и пожаров, — приводятся в исследовании слова директора BCG Константина Полунина.

В настоящее время ценность мировых лесных ресурсов составляет от 50 триллионов до 150 триллионов долларов, и самый важный её компонент — та роль, которую леса играют в регулировании климата, объясняют специалисты. Но различные угрозы, из которых главными являются изменения характера землепользования и повышение температуры, вызывают обезлесение и вырождение, в результате чего стоимость может снизиться на 30% в период до 2050 года, следует из изыскания BCG.

Как известно, нашей стране принадлежат самые богатые лесные ресурсы в мире, и в основном это бореальные — хвойные и смешанные леса, расположенные в северных широтах. Территория лесов в России — от 815 млн га до 891 млн га (по разным оценкам) — почти четверть древесной растительности Земли.

Леса в Забайкалье Serguei Fomine/Global Look Press

И коммерческий потенциал наших лесов ещё далеко не реализован, уверен Полунин. Ключ к этому — в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счёт расширения используемой площади, а с помощью перехода к более эффективным методам — интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству, считает он.

В России в наши дни основной ущерб этому ресурсу, по оценке BCG, наносят нерациональные вырубки и пожары: «экстенсивный характер лесозаготовок, нелегальные и сплошные вырубки, низкий контроль за лесовосстановлением — всё это разрушает средообразующую ценность лесов».

Социальная значимость древесины

Оценка The Boston Consulting Group применима для обозначения примерной значимости лесов по сравнению с другими благами, но при этом трудно сопоставлять её с нефтью ввиду волатильности рынка и гораздо более конкретного содержания оценок стоимости чёрного золота, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Игорь Голубченко.

В рамках рыночной экономики древесина и нефть — одинаково универсальные виды сырья, используемые в разных отраслях промышленности (топливной, химической), а продукты их переработки применимы во всех сферах жизни общества. Но у древесины по сравнению с нефтью больше социальная значимость: в отличие от нефти она широко используется непосредственно населением (и как топливо, и как конструкционный материал). Чем беднее население, тем больше для него значит прямой доступ к древесным ресурсам территории. Лес значим не только как древесный ресурс, но и как источник многих других материальных ценностей (дикоросы, промысловые животные, целебные вещества в воздухе). Игорь Голубченко доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

Оценки и сравнения, которые приводит в своём докладе The Boston Consulting Group, очень приблизительные, говорит руководитель лесной программы Гринпис Алексей Ярошенко. Объём потерь лесов в этом документе (который равен более чем 10 миллионам га в год) сильно не соответствует последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (в среднем за 2010–2020 годы площадь лесов мира сокращалась на 4,7 миллиона га в год), отмечает Ярошенко.

Откуда взялась эта цифра — из доклада — непонятно. Вероятнее всего, речь идет о «брутто-потерях» — то есть как постоянной и ничем не компенсируемой убыли, так и о временных изменениях, но в докладе об этом не сказано. В любом случае нужно рассматривать не только потери площади, но и деградацию лесов: например, в России их площадь на протяжении уже нескольких десятилетий растёт, главным образом за счёт сокращения используемых сельхозземель — но при этом происходит качественная деградация лесов, быстро теряются остатки дикой тайги и другие ценные лесные ландшафты. Алексей Ярошенко руководитель лесной программы Гринпис руководитель лесной программы Гринпис

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем председатель Научного Совета РАН по лесу Наталья Лукина утверждает, что стоимость российских лесов значительно выше, чем думают в BCG. Специалист отмечает, что аналитики учли лишь стоимость древесины (одна из обеспечивающих услуг) и такую экосистемную услугу, как регулирование климата. Иначе говоря, они оценивают именно древесину и поглощение парниковых газов, поскольку сформирована их цена на рынке.

Для реальной оценки стоимости наших лесов нужно учитывать все экосистемные услуги лесов. Регулирование гидрологического режима и обеспечение чистой пресной водой: 70% пресной воды формируется именно на лесных водосборах. Дефицит пресной воды в мире — на повестке дня. Для информации: в Байкале — 20% запасов пресной воды мира. Далее сохранение и восстановление биоразнообразия в лесах — механизм, позволяющий дать эффективный ответ на изменения климата. И что не менее важно — леса создают естественное плодородие почв. Наталья Лукина председатель Научного Совета РАН по лесу председатель Научного Совета РАН по лесу

В свою очередь доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев полагает, что сравнение леса с нефтью вообще неправомерно, поскольку «куб леса стоит намного дороже барреля нефти».

Лес по своей природе восполняемый, период от 15 лет можно считать деловым. Если говорить о посадке леса, то здесь много не заработать. Цены каждый год разнятся, но оплата зависит не только от года, но и от региона. В основном звучат расценки в 1000–1200 рублей за сутки. За саму посадку берут также разные суммы. В этом году цена варьируется от 1000 до 5000 рублей за услугу. В некоторых регионах отмечается, что процент посадки леса превышает вырубку, но надо понимать что «чёрную» рубку леса при этом не учитывают. Александр Тимофеев доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова

Заметим, что по закону каждому россиянину полагается 150 кубов леса бесплатно для личных нужд без передачи третьим лицам. Для 148 млн жителей России — это 22,5 млрд кубов. Если считать, что с одного дерева диаметром 30–50 см и высотой до 20 метров получается 1 куб. м, то каждому жителю России полагается до 150 деревьев в пользование.

Как спасти лес

Чтобы изменить ситуацию с лесами — как в мире, так и в России — нужно как можно быстрее прекратить практику освоения доживших до наших дней остатков диких лесов (сохранившихся в основном или в тайге, или во влажных тропиках), а потребности человечества в древесине обеспечивать исключительно за счёт её выращивания на староосвоенных и наиболее преобразованных человеком землях, убеждён руководитель лесной программы Гринпис Алексей Ярошенко.

Правильное лесное хозяйство на таких землях позволяет решать множество задач: не только получать нужную лесную продукцию, но и поддерживать постоянные рабочие места, доходы сельского населения, а также минимизировать нагрузку на леса высокой природоохранной ценности и особо охраняемые природные территории, — отмечает Ярошенко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на огромную потенциальную ценность лесов, используются они часто довольно истощительным образом, и средств на их охрану государством выделяется совершенно недостаточно, указывает координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. Попытки «встроить» в реальную экономику подобные (как у BCG) оценки экосистемных услуг предпринимаются давно, но особым успехом они нигде не увенчались, поскольку при любых методах расчёта стоимость таких услуг оказывается на порядок больше, чем любые потенциальные выгоды от хозяйственного использования, а отказаться от него мы пока явно не можем, подчёркивает Кобяков.

Соответственно, пока эти виртуальные триллионы можно использовать только для очередного напоминания обществу в целом и органам государственной власти в частности о необходимости более ответственного отношения к лесам. Константин Кобяков координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

К слову, по данным Минприроды, ежегодно вырубается до 120 тысяч га леса, но это лишь официальные данные. Если провести кадастровую ревизию всех лесов по фактической площади, цифра будет явно иной. Ведь ещё до 30 тысяч га зелёных насаждений каждый год переводят из земель лесного фонда в другие категории.

Надо помнить, что лес не так быстро восполняется, особенно в северных широтах. Оценить, сколько вырубается леса, в реальности сложно. Вырубается то, что пригодно для людского быта. Чаще деловая древесина, легкодоступная и легкозаготавливаемая. Также никто не поедет валить лес в труднодоступном месте, — поясняет Тимофеев.

По его словам, за прошедшие 300 лет в южных областях России было сведено почти 90% лесов — прежде всего в Тульской, Орловской, Рязанской, Липецкой и прочих областях. Ну а результатом, увы, стала деградация земель, то есть появились овраги, началась эрозия почвы, стало снижаться её плодородие. Кроме того, обмелели и небольшие речки.

И если в европейской части России вырубка леса сокращается в разы, то на Дальнем Востоке проблема остаётся актуальной по-прежнему. А ведь новая высадка леса, к сожалению, заметно меньше вырубки, — сетует экономист из РЭУ.

В BCG уверены, что для России наиболее важными являются посадка, восстановление и устойчивое управление лесными ресурсами. На глобальном уровне существует шесть рычагов, которые могут помочь сократить потери ценности лесов на 10% к 2050 году: необходимо сажать, восстанавливать и использовать леса рационально, развивать устойчивое и эффективное сельское хозяйство, а также сократить потребление мяса.