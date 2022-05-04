Цена нефти марки Brent выросла до $111 за баррель

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Цена нефти марки Brent достигла $111 впервые с 19 апреля. Стоимость фьючерса по состоянию на 20:10 росла на 4,93%, сообщает ТАСС.

Цена на нефть Brent с поставкой в июле 2022 года замедлила рост до 4,76% на лондонской бирже ICE. По состоянию на 20:29 она находилась на отметке $109,96 за баррель. В последний раз цена на нефть марки Brent составляла $110,15 за баррель 19 апреля. Что касается стоимости нефти марки WTI, её стоимость в ходе торгов росла на 5,22% до $107,76 за баррель.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться.

Ранее аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали, что цена одного барреля нефти может взлететь на 65%, до $185, если Евросоюз введёт эмбарго на импорт российских энергоносителей. По мнению аналитика американского банка JPMorgan Chase Наташи Каневой, более медленный поэтапный отказ, например, от угля, на цены может и вовсе не повлиять.