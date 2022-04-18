Bloomberg назвал условие, при котором цена барреля нефти взлетит до $185

Цена одного барреля нефти может взлететь на 65%, до $185, если Евросоюз введёт эмбарго на импорт российских энергоносителей, к такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. По мнению аналитика американского банка JPMorgan Chase Наташи Каневой, более медленный поэтапный отказ, например, от угля, на цены может и вовсе не повлиять.

Полный и немедленный запрет [на импорт российской нефти] может сократить поставки более чем на четыре миллиона баррелей в день, что приведёт к росту цен на нефть Brent примерно на 65% — до $185 за баррель, — предупредила Канева.

По её словам, при таком раскладе России не хватит «ни аппетита, ни времени», чтобы перенаправить поставки в Индию и Китай.

Ранее генеральный директор АКРА Михаил Сухов заявил, что резкий отказ Евросоюза от российских нефти и газа повлечёт за собой ценовой шок в Европе. Это, по его мнению, может привести к ускоренному переходу региона на возобновляемую энергетику. По его прогнозам, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться ещё один или два года.

При этом вице-премьер России Александр Новак заверил, что полностью заменить российские энергоносители на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет невозможно. Он отметил, что переход некоторых стран на уголь в попытке снизить зависимость от России уже спровоцировал рост цен на данный вид топлива.