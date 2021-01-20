Цена нефти Brent незначительно поднялась после инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/fd9cb2f0-5b8d-11eb-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent поднялись в цене после вступления Джо Байдена в должность президента Соединённых Штатов.

Так, по состоянию на 05:05 мск цена нефти марки Brent составила $55,77 за баррель (+0,09%) согласно данным лондонской биржи ICE. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в марте снизилась на 0,48% и составила $53,05.

20 января стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило прогноз по росту спроса на нефть. Оно считает, что показатели ухудшатся на 0,3 млн б/c и составят 5,5 млн б/c. Эксперты полагают, что действующие ограничения в альянсе ОПЕК+ будут снижены во втором квартале до 5,8 млн б/c, такой объём добычи останется до конца действия соглашения — до апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, эксперты считают, что обстоятельства, которые давят на рубль, никуда не делись, поэтому, несмотря на заметное укрепление национальной валюты, ожидать феноменального роста не стоит. Сейчас доллар подешевел относительно рубля из-за позитивной динамики сырьевых цен и ослабления американской валюты на мировом рынке в целом.