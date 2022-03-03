Цена нефти Brent превысила отметку $119 впервые с февраля 2013 года

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent утром 3 марта выросла на 6% — до $119,34 за баррель, свидетельствую данные биржи ICE на 10:42 мск. В последний раз баррель нефти этого сорта стоил столько же в феврале 2013 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI составила $116,05 за баррель, что превышает итоговое значение предыдущей сессии на 4,9%.

Ранее сообщалось, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Поставки из РФ стали для них непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада. Кроме того, ряд трейдеров стремятся избежать «негативной огласки», которая грозит им в случае покупки нефти из РФ.

Кроме того, представители Демократической партии в Конгрессе США призвали американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из России. Письмо было направлено в ведущую торговую ассоциацию «Американские производители топлива и нефтехимии» (AFPM). В ответе организация поддержала запрет на закупку.