Цена фьючерсов на газ в Европе почти достигла $1500

По итогам торгов во вторник, 1 марта, стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе выросла на 30% и совсем немного не дотянула до $1500 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

В начале торгов цены на газ незначительно снизились, однако затем они начали расти до 13%. Во второй половине торгов скорость роста ускорилась до 15--25%, а к концу торгов составила 30% от расчётной цены понедельника. В результате стоимость фьючерсов составила $1474 за тысячу кубометров. Это максимальный показатель вторника. Минимальная цена на газ составила $1102.

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

В начале и середине февраля фьючерсы торговались на уровне $800--1300 за одну тысячу кубометров. По мнению экспертов, стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что Запад будет отказываться от российской нефти по политическим причинам.