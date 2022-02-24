ЦБ выразил готовность поддержать банки, попавшие под санкции

Центробанк и правительство РФ будут оказывать любую требуемую поддержку банкам, которые попали под санкции западных стран. При этом банки заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в такой ситуации, сообщил регулятор.

Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счёта. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и в иностранной валюте, — подчёркивается в сообщении ЦБ.

Регулятор также уточнил, что основная часть (более 80%) баланса каждого банка номинирована в рублях. Под санкциями уже находятся ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия», Сбербанк.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России в Донбассе. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков. Как сказал хозяин Белого дома, вводятся санкции против российских банков, которые вместе контролируют около $1 трлн.