Экономика

ЦБ сообщил о росте активности нелегальных форекс-дилеров

12:38, 07 мая 2020
Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Центробанк зафиксировал увеличение активности нелегальных форекс-дилеров после начала пандемии коронавируса и сильной волатильности финансовых рынков.

Согласно данным регулятора, часто подобные компании зарегистрированы за рубежом и используют иностранные интернет-площадки. Потребители, решившие доверить им деньги, практически всегда лишаются своих средств. Проверить надёжность форекс-дилеров можно на сайте ЦБ.

Всего по итогам первого квартала текущего года Банк России выявил 369 организаций, нелегально предлагавших услуги. В их числе 37 финансовых пирамид, 254 чёрных кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиуллин предупредил, что первым сигналом того, что вкладчика хотят обмануть, является сверхдоходность.

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