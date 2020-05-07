ЦБ сообщил о росте активности нелегальных форекс-дилеров

https://static.news.ru/photo/ba962240-9048-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Центробанк зафиксировал увеличение активности нелегальных форекс-дилеров после начала пандемии коронавируса и сильной волатильности финансовых рынков.

Согласно данным регулятора, часто подобные компании зарегистрированы за рубежом и используют иностранные интернет-площадки. Потребители, решившие доверить им деньги, практически всегда лишаются своих средств. Проверить надёжность форекс-дилеров можно на сайте ЦБ.

Всего по итогам первого квартала текущего года Банк России выявил 369 организаций, нелегально предлагавших услуги. В их числе 37 финансовых пирамид, 254 чёрных кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиуллин предупредил, что первым сигналом того, что вкладчика хотят обмануть, является сверхдоходность.