ЦБ сообщил о росте активности нелегальных форекс-дилеров

Центробанк зафиксировал увеличение активности нелегальных форекс-дилеров после начала пандемии коронавируса и сильной волатильности финансовых рынков.
Согласно данным регулятора, часто подобные компании зарегистрированы за рубежом и используют иностранные интернет-площадки. Потребители, решившие доверить им деньги, практически всегда лишаются своих средств. Проверить надёжность форекс-дилеров можно на сайте ЦБ.
Всего по итогам первого квартала текущего года Банк России
Как писал NEWS.ru, ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиуллин предупредил, что первым сигналом того, что вкладчика хотят обмануть, является сверхдоходность.
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