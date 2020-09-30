ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро

https://static.news.ru/photo/eb742a2c-03d6-11eb-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на пятницу, 2 октября, снизился на 1,71 рубля, до 90,7273 рубля, курс доллара — на 1,51 рубля, до 77,2774 рубля.

Как следует из данных Банка России, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по этим курсам, снизилась на 1,6 рубля, до 83,3282 рубля.

Учётные цены на золото составили 4779,62 рубля за грамм, на серебро — 60,10 рубля за грамм, на платину — 2208,76 рубля за грамм.

Как писал NEWS.ru, Банк России с 1 октября начнёт усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству. По расчётам Центробанка, до конца года на внутреннем рынке для поддержания рубля должно быть продано валюты на 185 млрд рублей. Каждый день регулятор будет «бросать в топку» 2,9 млрд рублей дополнительно к 2,4–2,5 млрд рублей, которые ЦБ продаёт для Минфина по бюджетному правилу.