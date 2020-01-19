https://static.news.ru/photo/54723e50-3aac-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приток нерезидентов в госдолг РФ в 2019 году составил $22,2 млрд. Это рекордный показатель с 2012 года ($17,1 млрд).

Госдолг состоит из инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) и суверенные евробонды, пишет РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по РФ и СНГ Александра Исакова.

Так, около $15 млрд нерезиденты вложили в ОФЗ, а ещё почти $7 млрд — в евробонды, рассказала сотрудница «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Софья Донец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $794 млн — до $11,491 млрд. Из них $8,512 млрд приходится на краткосрочные бумаги, а $2,979 млрд — на долгосрочные.

Россия не является крупнейшим держателем долга США, по этому показателю лидирует Япония. За месяц её вложения уменьшились на $7,2 млрд и сейчас составляют $1,161 трлн.