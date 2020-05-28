ЦБ РФ работает над запуском цифровой ипотеки

https://static.news.ru/photo/6556d030-a0ed-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровая ипотека может быть запущена Центробанком на отечественной блокчейн-платформе. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Отмечается, что отечественная блокчейн-платформа «Мастерчейн» стала работать с электронными закладным. В ней участвуют 9 банков, один спецдепозитарий и Росреестр.

Мы сейчас дали как предложение непосредственно в правительство и Росреестр — доработать процесс для того, чтобы полный цикл операций по цифровой ипотеке был реализован на «Мастерчейне», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Отмечается, что «Мастерчейн» — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, получившая положительное заключение ФСБ. Мастерчейн дает участникам финансового рынка дополнительные гарантии безопасности совершения транзакций и обмена данными.

Как писал NEWS.ru. в апреле объёмы выданной в России ипотеки упали на 39% — на 184 млрд рублей. Сокращение по большей части затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, следует из данных Объединённого кредитного бюро.