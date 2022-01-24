ЦБ приостановил покупку валюты на фоне снижения курса рубля

Банк России приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 на фоне снижения курса рубля. Как сообщается на сайте Центробанка, решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что восстановление котировок на Мосбирже и прекращение падения курса рубля возможны, если конфликт России и «окружающих её стран», например с Украиной и государствами-членами НАТО, решится мирным путём. Он подчеркнул, что рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро на фоне эмоциональных и фундаментальных факторов: высокой инфляции в РФ, бегства капитала, постоянных высказываний по поводу санкций против Москвы.

До этого сообщалось, что курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:45 мск. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года. Курс евро поднялся до 89,2 рубля.