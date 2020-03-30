https://static.news.ru/photo/9f48207c-7295-11ea-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус и ограничительные меры правительства РФ приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в ближайшие месяцы, сообщается в материалах Банка России.

Распространение пандемии коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев, — отмечает ЦБ.

По данным Банка России, «сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью смягчения ограничительных мер».

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода. По оценке министерства, проблем избегут только продуктовые магазины. В письме премьеру Михаилу Мишустину Мантуров сообщил, что ограничения, вводимые с 28 марта в отношении ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров, приведут к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров.

Так, президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров заявил, что простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за пандемии коронавируса, обойдётся владельцам в 50–100 млн рублей ежедневно.

В России на данный момент выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались, писал NEWS.ru.