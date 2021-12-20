ЦБ предложил начислять малоимущим значительные проценты по карте «Мир»

Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте «Мир» на уровне чуть менее ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными. Также предлагается обеспечить защиту определённой суммы остатка от списания, заявил на выступлении в Госдуме зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин, передаёт РИА Новости.

Для граждан с низким уровнем доходов по текущему счёту, привязанному к карте «Мир», <...> предполагается <...> обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц, — сказал он.

Нынешняя ставка по текущим счетам обычно не превышает 2-3%, а по счетам, привязанным к зарплатным картам, она может составлять символические 0,01% или даже 0%.

Ранее глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что бывают случаи, когда клиенты российских банков сталкиваются с неожиданными списаниями с карты. По его словам, неожиданными они являются для тех клиентов, которые невнимательно читают договор. Так, ежемесячная комиссия будет списываться даже в том случае, если клиент счётом не пользуется. Кроме того, на долг будут начисляться проценты, и клиенту важно закрыть счёт или карту, если он не планирует ими пользоваться дальше.