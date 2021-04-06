ЦБ поддержал идею по налоговым льготам для россиян, откладывающих на пенсию

https://static.news.ru/photo/8a9caa76-9733-11eb-ab9b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Центральный банк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета. Если она будет узаконена, у граждан появится возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что идею ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который предусмотрен для россиян, вкладывающих деньги в ИИС-1, продвигали в ЦБ Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). На их последнее обращение ответил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Эта инициатива концептуально может быть поддержана, — говорится в его письме.

Речь идёт о россиянах, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры налогового вычета регулятор пообещал представить для обсуждения.

В настоящее время максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. При этом максимальный вычет равняется 15,6 тысячи рублей. Идея состоит в том, чтобы увеличить лимит до 400 тысяч рублей и выделить его в отдельный налоговый вычет, который увеличится до 52 тысяч рублей.

Сумма выбрана неслучайно: 400 тысяч рублей являются максимальной планкой для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение налоговых льгот позволило развиваться этому инструменту, — подчёркивается в публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом. Его максимальный размер составит 15,6 тысячи рублей в год. На налоговый вычет могут рассчитывать также родители, чьи дети занимаются спортом. Как следует из законопроекта, вычет будет предоставляться в совокупности с другими соцвычетами, не превышающими 120 тысяч рублей в год.