Эксперты fashion-рынка связывают падение продаж как с обеднением населения, так и с аномально тёплой зимой на российской территории.

Как показывает исследование Fashion Consulting Group (FCG), впервые с 2015 года оборот в этой части рынка снизился на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров приводит похожие...