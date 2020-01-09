Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нэклис Банка».
Об этом сообщается на сайте ЦБ.
По итогам третьего квартала 2019 года «Нэклис Банк» занимает 237 место по размеру активов.
Как ранее писал NEWS.ru, 26 декабря 2019 года первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов 25 декабря подписал приказы об отзыве лицензий у страховых компаний «Плато» (Москва), «Урал-Рецепт М» (Екатеринбург) и «Адвант-Страхование» (Санкт-Петербург).
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