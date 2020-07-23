ЦБ отозвал лицензию у московского Народного банка

https://static.news.ru/photo/23f43d66-cd71-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Банк России отозвал лицензию у московского Народного банка 24 июля.

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк», следует из приказа регулятора.

ЦБ информирует о принятом решении об отзыве с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Народный банк», — цитирует сообщение пресс-службы ЦБ РФ агентство ПРАЙМ.

Уточняется, что основным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объём которых в несколько раз превышал размер его собственных средств. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно.

Решение об отзыве лицензии принято ввиду нарушения кредитной организацией федерального законодательства и нормативных актов ЦБ. Также указано, что банк допускал нарушения законов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчётных документов.

Народный банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат через Агентство по страхованию вкладов все суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся 7 августа.

По величине активов кредитная организация занимала 297 место в банковской системе РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк аннулировал лицензию на осуществление операций у столичного банка «Кузнецкий мост». Указ об этом был подписан 17 июля.