https://static.news.ru/photo/0f79fabc-c262-11e9-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года.

Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года, — говорится в пресс-релизе регулятора.

СБП позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей системы появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду.

Ранее News.ru писал, что крупные торговые сети пригрозили ЦБ отказаться от участия в Системе быстрых платежей. Ретейлеров не устраивает размер комиссии за эквайринг.