https://static.news.ru/photo/4d261ba2-c46a-11e9-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев снизились в августе и вернулись к минимуму с июня 2018 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка (ЦБ).

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года. Таким образом, ожидаемая инфляция всё ещё выше, чем в первой половине 2018 года, — говорится в комментарии на сайте ЦБ .

При этом диапазон прогнозов инфляции на конец декабря 2019 года, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил постепенно снижаться и составил в июле 4,1–4,3% (табл. 1). По их прогнозам, годовые темпы прироста потребительских цен продолжат снижаться и стабилизируются с первого квартала 2020 года на уровне 4%.

Ожидания годовой инфляции во втором и третьем кварталах 2020 года выросли. В комментарии говорится, что это может быть «связано с эффектом базы — низким ростом цен в июне текущего года».

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернётся к 4% в начале 2020 года и будет оставаться вблизи 4% в дальнейшем, — резюмировали в ЦБ.

Как писал News.ru, по данным Росстата, инфляция с 20 по 26 августа оказалась на нулевом уровне. С начала августа цены опустились на 0,2%, однако с начала года — выросли на 2,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь считает, что в первом квартале 2020 года показатель годовой инфляции может составить 3%.