ЦБ обозначил, насколько жесткими будут условия денежно-кредитной политики

Центральный банк России намерен и далее придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, так как это необходимо для возвращения инфляции к целевому показателю в 2026 году, следует из опубликованного резюме регулятора по итогам недавнего обсуждения ключевой ставки. Участники заседания, обсуждая перспективы изменения ключевой ставки, подчеркнули необходимость сохранения существующих условий на протяжении продолжительного времени.

Это, по их мнению, обеспечит возврат инфляции к целевому показателю в 2026 году и выход экономики на траекторию сбалансированного роста. При этом регулятор отметил, что при дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанк будет поддерживать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, наблюдая за динамикой инфляционных ожиданий.

Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в 2025 году достигнет 18,8–19,6% годовых. При этом в 2026 году регулятор прогнозирует ее снижение до уровня 12–13% годовых.

Ранее ЦБ обнаружил свыше четырех тысяч незаконных финансовых схем и мошеннических проектов. Такие данные представлены за первые шесть месяцев 2025 года.