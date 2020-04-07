ЦБ обещает реагировать на неправильное использование банками господдержки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о надзоре за банками, которые получили государственную поддержку из-за распространения коронавируса. По её словам, если организации будут использовать её не по назначению, ЦБ отреагирует.
Она отметила, что Банк России принял регуляторные послабления. Их цель — помочь гражданам и компаниям пережить трудный период,
Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать в том числе через регулирование, — подчеркнула она.
Набиуллина добавила, что меры регулятора направлены не на защиту прибыли банков, а на поддержку кредитования и смягчение последствий кризиса.
Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы, — заключила она.
NEWS.ru писал, что предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования невозможно. Некоторые бизнесмены отметили, что предпочитают заплатить штраф, чем терпеть убытки от закрытия бизнеса.
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