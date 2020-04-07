ЦБ обещает реагировать на неправильное использование банками господдержки

https://static.news.ru/photo/283c5568-78c4-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о надзоре за банками, которые получили государственную поддержку из-за распространения коронавируса. По её словам, если организации будут использовать её не по назначению, ЦБ отреагирует.

Она отметила, что Банк России принял регуляторные послабления. Их цель — помочь гражданам и компаниям пережить трудный период, передаёт РИА Новости.

Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать в том числе через регулирование, — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что меры регулятора направлены не на защиту прибыли банков, а на поддержку кредитования и смягчение последствий кризиса.

Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы, — заключила она.

NEWS.ru писал, что предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования невозможно. Некоторые бизнесмены отметили, что предпочитают заплатить штраф, чем терпеть убытки от закрытия бизнеса.