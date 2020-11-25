Быстрое питание предлагают замедлить

Минпромторг России направил российским регионам письмо с предложениями по организации работы фуд-кортов в торговых центрах, предполагающими ресторанный формат обслуживания. Как стало известно, данный регламент в условиях коронавируса разработал Союз торговых центров совместно с крупными ТЦ. Такие меры могут стать альтернативой закрытию или ограничению работы фуд-кортов в различных регионах РФ. В настоящее время посещаемость торговых центров упала уже на 40% из-за второй волны пандемии.

Альтернативой введению ограничений может быть чётко установленный регламент работы фуд-кортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в письме, которое цитирует ТАСС .

В ведомстве предположили, что кафе могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. При этом посадочные места будут находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Столы и подносы после каждого гостя будут дезинфицировать спецраствором.

Другая мера — установка прозрачных защитных экранов на стойке оформления и выдачи заказов.

На каждого человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров посадочного места, и при достижении этого значения предлагается остановить доступ на фуд-корт.

Кроме того, в фуд-кортах предлагается запретить проводить развлекательные и иные мероприятия, информирует РБК . Также регламент предполагает соблюдение ряда таких санитарных мер, как необходимость постоянного поступления свежего воздуха, обеспечение работников защитными экранами, а посетителей — санитайзерами, размещение информационных материалов по защите от коронавируса, обработка поверхностей после каждого посетителя и так далее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Предлагаемые меры (обслуживание клиентов за столиками, выделение посадочных зон, запрет развлекательных мероприятий, установка защитных экранов) сопряжены с дополнительными затратами, полагает управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов.

В связи с пандемией финансовое состояние большинства владельцев ТЦ, а также владельцев фастфудов (за исключением международных мультинациональных игроков) является тяжёлым. Данные компании вынуждены частично сокращать персонал, о найме новых сотрудников в данных отраслях сегодня речи не идёт. Поэтому дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в связи с предлагаемыми нововведениями может привести к негативным последствиям для рынка фастфуда. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

На наш взгляд, более привлекательным для бизнеса была бы инициатива о том, чтобы эти затраты компенсировались государством, например, за счёт будущих налоговых платежей, рассуждает эксперт.

Предлагаемые меры вызывают вопросы, особенно когда речь идёт о небольших предприятиях со сравнительно малым числом сотрудников, отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Внедрение механизма обслуживания за столиком потребует найма дополнительного персонала, «так как на предприятиях фастфуда обычно весь персонал занят, а это дополнительные расходы, которые ложатся тяжёлым бременем на и так не очень хорошо себя ощущающий бизнес».

Для крупных предприятий вроде «Макдоналдса» или «Бургер Кинга» такие меры возможны, но не для условного «теремка» или «вока». Внедрение цифрового меню — это тоже затраты, как минимум на разработку мобильного приложения, — это стоит сейчас от полумиллиона рублей в зависимости от функционала. Сомневаюсь, что на падающем рынке с минимальным трафиком предприятия будут готовы оплачивать эти расходы. Развлекательные мероприятия и так запрещены. Остальные меры гораздо ближе к здравому смыслу и вполне реализуемы даже для небольших фастфуд-организаций на фуд-кортах. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В целом запрет функционирования фуд-кортов в ТЦ сам по себе не очень оправдан, продолжает Игорь Строганов. В отличие от баров, кафе и ресторанов, люди туда приходят не посидеть, пообщаться, а быстро перекусить и вернуться к покупкам или к работе, добавляет специалист.

Те же меры предосторожности, что сейчас внедрены везде (маски, перчатки, полтора метра дистанции, обработка рук, столиков и прочее), могут позволить предприятиям функционировать и зарабатывать даже сейчас, убеждён экономист из «Плехановки».

Сергей Булкин/NEWS.ru

И всё же предложенные меры — это лучше, чем ничего, уверен старший преподаватель кафедры экономической социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Максим Маркин. Естественно, таким «самоспасением» займутся не все компании. Ведь многие из них не в состоянии соблюдать эти меры из-за выбранной бизнес-модели, а заработная плата новых «официантов» может стать слишком тяжёлым грузом для микропредприятий.

Тем не менее наверняка найдутся те компании, которые приведут свою деятельность в соответствие с предложенными мерами. Очередная приостановка работы, по сути закрытие на неопределённый период, может быть для них худшей альтернативой, указывает эксперт ВШЭ.

Сейчас торговые центры являются точками притяжения во многом благодаря кинотеатрам, детским комнатам, фуд-кортам. Сохранение их работы хотя бы в каком-то объёме, пусть и с дополнительными ограничениями, положительно скажется на трафике посетителей. По крайней мере, как минимум замедлится его снижение. Максим Маркин старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ

Напомним, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки восстановление российской экономики в сентябре приостановилось, в октябре падение ВВП в годовом выражении, по данным Минэкономразвития, ускорилось практически до минус 5% (в сентябре прогнозировался спад по итогам года до минус 3%). Росстат фиксирует высокий уровень безработицы в октябре 2020-го — 6,3% от рабочей силы. Введение новых, более жёстких ограничительных мер может привести только к дополнительным сокращениям сотрудников и ухудшению финансового состояния предприятий.

Что же касается помощи государства, то отрасль общественного питания может её не ждать в текущем периоде, говорят опрошенные эксперты. Полного закрытия предприятий нет (закрыта часть отраслей не во всех регионах), поток клиентов сократился, но люди всё равно идут в торговые центры, да и сама по себе отрасль не критична для выживания государства или благополучия граждан. Опыт показывает, что даже если предприятия отрасли общественного питания закроются в каком-то месте, то там же практически сразу появятся новые, причём чаще всего их собственники — те же самые люди.