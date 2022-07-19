«Было ясно, что в отрасли проблемы»: эксперты оценили состояние Ростеха Промышленный эксперт Хазанов: проблемы Ростеха копились годами, у корпорации большие долги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы Ростеха копились годами, сейчас у корпорации большие долги, сообщил промышленный эксперт Леонид Хазанов журналу «Компания». При этом по ряду направлений работы ведутся недостаточно быстро, например, серийное производство самолета МС-21 переносили несколько раз, отметил специалист. Так он прокомментировал критику в адрес Ростеха со стороны президента России Владимира Путина.

У предприятий Ростеха огромные долги. Возникает вопрос: что с ними будет? Их будет погашать государство, или этот вопрос будет решаться по-другому? Неужели такая гигантская корпорация не может решить вопрос долгов? <...> Второй пример — Sukhoi Superjet, который пообещали сертифицировать до конца 2023 года. Но почему так долго — это вопрос, — сказал Хазанов.

Политолог Дмитрий Абзалов отметил проблемы в отрасли микроэлектроники, о которых говорил Владимир Путин, и сообщил, что эту проблему обозначили еще два года назад. В России нет адекватной производственной базы, добавились трудности с налаживанием автоматизированного управления, созданием двигателей и комплектующих, сообщил он.

Сложно судить, почему Путин высказался только сейчас. Уже пять лет назад было ясно, что в отрасли проблемы, — сказал Абзалов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев согласился с критикой в адрес госкорпорации, так как «спорить с президентом невозможно и глупо — он знает все». При этом депутат отметил успехи Ростеха в некоторых проектах, которые опережают план. Кроме того, корпорация поддерживает огромное количество предприятий и обеспечивает занятость многих людей, подчеркнул он.

Накануне Владимир Путин раскритиковал работу Ростеха по созданию цифровых технологий. По его словам, речь идет в том числе о проектах создания сетей пятого поколения и развития производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей.