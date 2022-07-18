Путин раскритиковал работу Ростеха по созданию цифровых технологий

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Проекты по развитию сквозных цифровых технологий, за которые ответственна госкорпорация «Ростех», показали скромные результаты, заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе о проектах создания сетей пятого поколения и развития производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей.

Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит, — сказал глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в октябре 2022 года вендоры приступят к разработке отечественного программного обеспечения. По его словам, конкретные проекты по замещаемому софту будут представлены уже в середине августа. Их будет утверждать президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. На эти цели до 2024 года выделено 37,1 млрд рублей.

Вице-премьер отметил, что было создано 16 отраслевых комитетов по основным секторам промышленности и социальной сферы и 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений. Им предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения нового ПО, а также вовлечь в процесс ведущие компании. Первые практические результаты планируется получить в 2024 году.