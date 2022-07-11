Стало известно, когда в России начнут разрабатывать собственное ПО Вендоры приступят к разработке отечественного ПО для предприятий в октябре 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К разработке отечественного программного обеспечения (ПО) вендоры приступят в октябре 2022 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, конкретные проекты по замещаемому софту будут представлены уже в середине августа. Их будет утверждать президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. На эти цели до 2024 года выделено 37,1 млрд рублей, добавил он.

Будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий, — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что было создано 16 отраслевых комитетов по основным секторам промышленности и социальной сферы. Кроме того, сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений. Им предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения нового ПО, а также вовлечь в процесс ведущие компании. Первые практические результаты планируется получить в 2024 году, заключил Чернышенко.

Накануне Сбербанк перевел 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Как отметил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» банка Константин Подвальный, решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для банкоматов было принято еще в 2018 году.