Ничего необычного: в России резко подорожали жизненно необходимые товары

Цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Особенно оптовые цены на лососевые в центральных регионах РФ выросли на 1,6–2% перед Новым годом. В список товаров «Ромира» вошли мясо и рыба, сыр, молоко, варёная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары.

Из непродуктовых товаров вошли разные виды одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены. Стоит отметить, что статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически.

В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для ещё большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ретейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы, — сказала « Известиям » исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

Цены в магазинах в течение года менялись скачками, реагировали с небольшой задержкой на изменения курсов валют и на изменения в налоговом законодательстве. К примеру, на повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года. В «Ромире» отметили, что производители и ретейлеры меняли стоимость товаров почти одновременно.

Данные «Ромир» не удивительны: инфляция в этом году резко ускорилась, объясняет финансовый консультант Иван Капустянский. Даже по официальным данным индекс потребительских цен вырос с рекордно низкого значения 2,3% с начала года до 4% на текущий момент. При этом стоит отметить, что продовольственная инфляция и инфляция на товары повседневного пользования всегда самая высокая. Ближе всего ее отражает показатель инфляции, наблюдаемой населением, медианное значение которой составило 10,7%. Этот показатель входит в семейство показателей, отражающих динамику индикаторов инфляционных ожиданий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что продовольственная инфляция сильнее всего ударила по наименее обеспеченным гражданам России. Это обусловлено тем, что львиную долю бюджета таких людей всегда занимают расходы на продукты и вещи первой необходимости. Иван Капустянский финансовый аналитик​ финансовый аналитик​

Ключевыми причинами ускорения инфляции стали: падение национальной валюты и финансирование дефицита государственного бюджета по средствам эмиссии денежных средств. С начала года рубль обвалился почти на 20% по отношению к доллару США и более чем на 30% по отношению к евро.

В свою очередь, из-за падения цен на нефть дефицит бюджета резко вырос, напоминает Капустянский. Напомню, что бюджет России на 30% зависел от нефтегазовых доходов. ЦБ РФ фактически начал покрывать выпадающие доходы, предоставляя займы коммерческим банкам под залог ОФЗ. Соответственно, коммерческие банки с удовольствием скупали ОФЗ на аукционах Минфина.

Людям свойственно сильнее замечать рост цен на те товары, которые дорожают быстрее, замечает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Поэтому любые опросы граждан всегда показывают более высокий рост цен, чем официальная инфляция. Инфляция действительно растёт, но гораздо меньше, чем 14%. Связано это с ослаблением рубля, так называемым эффектом переноса. По мере стабилизации рубля замедлится и инфляция.

Потребительская инфляция всегда выше так называемой официальной. Это характерно не только для России. Обычно разница уменьшается при росте экономики и увеличивается при спаде. Так что ничего необычного не происходит. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС