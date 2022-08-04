Брокер заявил о небольшом количестве желающих купить российские акции Брокер Антонов заявил о небольшом количестве желающих купить российские акции

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В условиях ослабления нефти и при наличии рисков дальнейшего снижения стоимости барреля не стоит ожидать активного спроса на акции российских компаний, заявил EADaily руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Алексей Антонов. Он напомнил, что к сегодняшнему открытию торгов цена на черное золото упала до $97 за баррель.

Сегодня к открытию наших торгов нефть подешевела до $97 за баррель. В условиях слабой нефти и рисков ее дальнейшего снижения, маловероятно будет достаточно покупателей на российские акции. Поэтому ждем «красной» первой половины торгового дня, — уточнил Антонов.

Брокер также указал на значительное снижение акций маркетплейса Ozon на фоне крупного пожара на складе в Истре. Несмотря на то, что сгоревшие товары были застрахованы, неизвестно, когда компания получит выплаты. При этом сильнее всего упала стоимость акций фирмы MMK на фоне включения предприятия в санкционный список США, резюмировал Антонов.

Ранее россияне стали получать все больше телефонных звонков от мошенников с предложениями разморозить или выкупить их иностранные счета. По мнению экспертов. таким образом злоумышленники пытаются получить «комиссию» за операцию или доступ к инвестиционному портфелю жертвы.