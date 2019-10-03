https://static.news.ru/photo/f9cc9da6-e5fb-11e9-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Открыть собственный бизнес желают в перспективе около трети граждан России. При этом более половины занятого населения не планирует становиться предпринимателями.

Исследование проводила Российская академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. В нём участвовали 1215 человек в 27 регионах страны.

По данным пресс-службы академии, результаты предыдущих опросов фиксировали примерно аналогичную ситуацию. При этом «за прошедшие почти два десятилетия число категорично отрицающих у себя желание заниматься законным бизнесом даже возросло».

Эксперты связывают это с тем, что занятие законным предпринимательством всё больше представляется трудно реализуемым, и даже при наличии хоть какого-то желания «присутствует осознание существования различных ограничивающих факторов и отсутствия благоприятных возможностей».

Основная причина (её назвали более 56% респондентов) не становится предпринимателем — отсутствие стартового капитала, на втором месте (47,1%) — высокие налоги. Еще 30,9% опрошенных указали на административные барьеры и бюрократию. Следом идут такие факторы как конкурентная среда и отсутствие опыта.

Ранее News.ru писал, что 59% россиян не хотели бы, чтобы их дети учились за рубежом. Противоположной позиции придерживается треть респондентов. Исследование проводил ВЦИОМ. Среди причин, почему люди не хотят отправлять своих детей и внуков учиться за пределы России, есть две основные. Это убеждённость, что отечественное образование ничуть не хуже «западного», а также следование поговорке — «где родился, там и пригодился».