Более 30 банков могут потерять лицензию в 2021 году

В 2021 году в России лицензию могут потерять более 30 кредитных организаций. Об том свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». В исследовании отражено мнение агентства о доле банков, которые в течение ближайших 12 месяцев не допустят дефолта.
Эксперты отмечают, что риск для банков появляется из-за оттока капиталов россиян из вкладов, а также не восстановившейся после пандемии экономики. Об этом
Таким образом, индекс на 91 процента на 1 января 2021 года означает, что в зоне повышенного риска в течение года находятся до 33 кредитных организаций.
По мнению аналитиков, в нынешнем году банковский сектор начнёт консолидироваться, в том числе, из-за ухода с рынка неэффективных банков и поглощения небольших кредитных организаций крупными игроками. Кроме того, прогнозируется добровольное аннулирование лицензий мелких организаций, не имеющих определённой бизнес-модели и ниши на рынке.
В этой связи эксперты ожидают продолжения укрепления индекса здоровья банковского сектора. Однако темпы роста проявятся только после полного восстановления экономической активности и адаптации банков к новым условиям на рынке.
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