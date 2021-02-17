Более 30 банков могут потерять лицензию в 2021 году

https://static.news.ru/photo/bab674a2-f6bd-11e9-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russia Look/Global Look Press

В 2021 году в России лицензию могут потерять более 30 кредитных организаций. Об том свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». В исследовании отражено мнение агентства о доле банков, которые в течение ближайших 12 месяцев не допустят дефолта.

Эксперты отмечают, что риск для банков появляется из-за оттока капиталов россиян из вкладов, а также не восстановившейся после пандемии экономики. Об этом пишет РБК.

Таким образом, индекс на 91 процента на 1 января 2021 года означает, что в зоне повышенного риска в течение года находятся до 33 кредитных организаций.

По мнению аналитиков, в нынешнем году банковский сектор начнёт консолидироваться, в том числе, из-за ухода с рынка неэффективных банков и поглощения небольших кредитных организаций крупными игроками. Кроме того, прогнозируется добровольное аннулирование лицензий мелких организаций, не имеющих определённой бизнес-модели и ниши на рынке.

В этой связи эксперты ожидают продолжения укрепления индекса здоровья банковского сектора. Однако темпы роста проявятся только после полного восстановления экономической активности и адаптации банков к новым условиям на рынке.

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