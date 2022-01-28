В США обеспокоились побочными эффектами от санкций против России

Власти Соединённых Штатов озабочены тем, что новые санкции против России могут иметь «побочные эффекты», подобные тем, что были в 2018 году, когда рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия, передаёт агентство Bloomberg. Из-за этого представители Белого дома провели переговоры с руководителями американских банков.

Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, — говорится в сообщении агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

Глава российского внешнеполитического ведомства пошутил, заметив, что против него до сих пор не приняты американские санкции.

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.

Издание Bild было одним из первых, сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Власти России неоднократно опровергали подобную информацию.