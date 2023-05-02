Bloomberg: Россия может сделать крупную закупку валюты в мае Bloomberg: Россия может закупить в мае $200 млн в юанях

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В мае Россия может сделать закупку иностранной валюты для своих резервов на сумму около $200 млн, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, Москва приобретет юани, поскольку китайская валюта является основным активом, который она может использовать для проведения операций для своего фонда благосостояния.

Россия близка к тому, чтобы снова покупать иностранную валюту. Юань, вероятно, является выбором для России при пополнении своего фонда благосостояния, — говорится в публикации.

Закупки валюты возможны уже в этом месяце, поскольку в настоящее время доходы России от энергоресурсов близки к превышению целевого уровня, отмечает агентство. Дальнейший их рост может позволить Кремлю нарастить резервы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сегодня приоритетом для России является использование национальной валюты, а также валют дружественных стран. По его словам, доллар США перестал быть резервной валютой и стал опасен для этих целей. Он также отметил, что многие страны уже перенимают российский опыт, поскольку не хотят, чтобы те, кто эмитирует так называемую резервную валюту, вводили против них санкции и замораживали активы.