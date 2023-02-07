Bloomberg: правительство РФ давит на ЦБ и требует снизить процентную ставку

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Российское правительство давит на Центробанк и требует снизить процентную ставку к концу 2023 года, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними дискуссиями. По их словам, члены кабмина хотят услышать от ЦБ более четкий сигнал о том, что ставка действительно будет снижена к 10 февраля. Именно в этот день состоится первое заседание регулятора в 2023 году.

При этом авторы Bloomberg отмечают, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не собирается снижать ставку, поскольку это может привести к стремительной инфляции. Специалисты регулятора собираются заявить на заседании, что шансы на снижение ставки в 2023 году крайне малы, но, несмотря на это, они открыты для улучшения прогнозов относительно экономики страны.

Ранее представители Центробанка сообщили, что в конце декабря 2022 года на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля из-за процентного свопа с юанем. Процентный своп представляет из себя частный договор между двумя сторонами об обмене обязательствами по процентной ставке на определенный промежуток времени. При свопе чаще всего стороны меняют ставку с плавающей на процентную и наоборот.

До этого стало известно, что ЦБ с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Согласно предоставленным сведениям, операции проходят в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.