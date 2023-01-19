В Центробанке назвали причину ослабления рубля Центробанк: в конце декабря 2022 года рубль ослаб из-за процентного свопа с юанем

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В конце декабря 2022 года на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля из-за процентного свопа с юанем, сообщили в пресс-релизе Центробанка. Процентный своп представляет из себя частный договор между двумя сторонами об обмене обязательствами по процентной ставке на определенный промежуток времени. При свопе чаще всего стороны меняют ставку с плавающей на процентную и наоборот.

На валютном рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля под воздействием временных факторов. В последние дни декабря вырос спрос банков на процентный своп CNY/RUB для регулирования открытых валютных позиций, — сказано в пресс-релизе ЦБ.

По данным регулятора, с ноября по декабрь 2022 года на рынке облигаций был замечен рост первичного предложения в юанях. В результате объем данного рынка в 2022 году вырос на 11%, достигнув 18,9 трлн рублей. По итогу объем выпущенных облигаций в национальной китайской валюте достиг 552 млрд рублей в рублевом эквиваленте, добавили в ЦБ.

Центральный банк России с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Согласно предоставленным сведениям, операции проходят в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.