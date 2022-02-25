Bloomberg: компании КНР на время приостановили закупку нефти у РФ

Китайские компании временно приостановили закупки российской нефти, которая доставляется морем из портов Дальнего Востока. Паузу в поставках объясняют необходимостью оценить последствия спецоперации Москвы на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что у покупателей российской нефти возникли проблемы из-за санкций, вводимых в отношении РФ. Теперь ряд банков не хочет открывать покупателям аккредитивы.

Нефтетрейдеры в КНР рассчитывают, что пауза окажется короткой, и за это время прояснится ситуация с финансированием поставок и проведением платежей.

Ранее стало известно, что в список международных санкций против РФ вряд ли попадёт запрет на поставки российской нефти, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. На подобный шаг ЕС может решиться, но он станет для него чувствительным, отметил аналитик.