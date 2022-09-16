Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина скидку на газ Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным запросит скидку в 25% на газ

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен запросить у него скидку на газ в размере 25%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника. Турецкий лидер ранее не раз упоминал, что намерен поднять эту тему в беседе с российским президентом.

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25-процентной скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах, — говорится в сообщении на сайте агентства.

Bloomberg отмечает, что «турецкий счет за газ» в этом году составит более $50 млрд, поэтому Эрдоган будет добиваться еще более тесного сближения с Россией, которая является основным поставщиком энергоресурсов в Турцию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящей встрече Путина и Эрдогана будет обсуждаться тема зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России также отметил, что в том числе будет затронут вопрос поставок российских продуктов.

11 августа министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара достигла принципиальной договоренности по оплате российского газа в рублях. Он указал, что в ближайшее время будут согласовываться график оплаты и цены.