Турция договорилась о покупках российского газа за рубли Министр энергетики Турции Донмез: достигнута договоренность по закупке российского газа в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достигнута принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ближайшее время будут согласованы график оплаты и цены.

Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу, — сказал Донмез.

Президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 августа в Сочи. Переговоры лидеров двух стран продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Кроме того, стороны условились наращивать объемы торговли, а также сотрудничать в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма.

Позднее читатели турецкого издания Haber7 одобрили совместное решение Эрдогана и Путина о переходе на национальные валюты при расчетах за газ. По их словам, эта договоренность очень важна и может положить конец господству доллара и евро.