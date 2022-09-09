Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде Песков: на встрече в Самарканде Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться тема зерновой сделки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он напомнил, что в развивающиеся страны прибыло всего два судна с продовольствием. Представитель Кремля также отметил, что в том числе будет затронут вопрос поставок российских продуктов.

Мы видим, что договоренности стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не дает, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что разговор двух лидеров на эту тему «действительно назрел».

Накануне Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он подчеркнул, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. По его словам, согласно всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. Глава государства отметил, что стоит задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.