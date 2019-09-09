https://static.news.ru/photo/e1dd13e6-d2d8-11e9-8305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Беспилотные автомобили «Яндекса» преодолели 1 млн км за время тестирования в США, Израиле и России. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, отмечая, что за 2018 год беспилотники проехали всего 75 тыс. км.

В настоящее время в испытаниях участвуют 50 машин. Ежедневно они проезжают 15 тыс. км — столько же, сколько среднестатистический российский автовладелец за год.

Теперь пришло время расширять флот, чтобы он мог проезжать миллион километров за неделю. Это позволит нам осваивать больше дорожных сценариев, совершенствовать текущие алгоритмы, учиться действовать в новых редких ситуациях и таким образом развивать технологию ещё быстрее, — рассказали в компании.

Там отметили, что основную часть времени беспилотники ездили по дорогам общего пользования, в условиях реального трафика. Наибольшая часть дистанции пришлась на Москву, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что «Яндекс» планирует увеличить число собственных беспилотных автомобилей. В течение следующих двух лет парк будет расширен до одной тысячи машин для ускорения испытаний технологии. До конца 2019 года компания надеется протестировать на дорогах более чем 100 беспилотных автомобилей.