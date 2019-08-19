Фото: yandex.com/Global Look Press

Компания «Яндекс» планирует увеличить число собственных беспилотных автомобилей. В течение следующих двух лет парк будет расширен до 1000 машин для ускорения испытаний технологии.

Как отметили в компании, до конца 2019 года они надеются протестировать на дорогах более чем 100 беспилотных автомобилей. Сейчас парк «Яндекса» насчитывает 90 автономных транспортных средства, 35 из которых проходят испытания с присутствием инженера в Москве.

Компания не раскрывает сумму инвестиций в технологию, но, по словам главы направления беспилотнвх машин Дмитрия Полищука, что каждая машина обходится в 6,5 млн рублей. Первый прототип стоил «Яндексу» 9,5 млн, сообщает Reuters.

Ранее News.ru рассказал, что руководство «Яндекса» рассматривает различные вариантына случай принятия нового закона «Единой России», направленного на регулирование работы агрегаторов новостей, в том числе и возможное закрытие сервиса «Яндекс.Новости».

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