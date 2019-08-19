https://static.news.ru/photo/31a002f2-c263-11e9-b2a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: yandex.com/Global Look Press

Компания «Яндекс» планирует увеличить число собственных беспилотных автомобилей. В течение следующих двух лет парк будет расширен до 1000 машин для ускорения испытаний технологии.

Как отметили в компании, до конца 2019 года они надеются протестировать на дорогах более чем 100 беспилотных автомобилей. Сейчас парк «Яндекса» насчитывает 90 автономных транспортных средства, 35 из которых проходят испытания с присутствием инженера в Москве.

Компания не раскрывает сумму инвестиций в технологию, но, по словам главы направления беспилотнвх машин Дмитрия Полищука, что каждая машина обходится в 6,5 млн рублей. Первый прототип стоил «Яндексу» 9,5 млн, сообщает Reuters .

Ранее News.ru рассказал, что руководство «Яндекса» рассматривает различные вариантына случай принятия нового закона «Единой России», направленного на регулирование работы агрегаторов новостей, в том числе и возможное закрытие сервиса «Яндекс.Новости».