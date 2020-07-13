Бензин Аи-95 подорожал в Москве на 10 копеек за неделю

https://static.news.ru/photo/30311934-c509-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя розничная цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 13 июля 2020 года, выросла на 10 копеек и составила 47,72 рубля за литр, передают представители столичной топливной ассоциации.

Горючее Аи-92 за неделю также подорожало на 4 копейки — до 43,37 рубля за литр. Дизель прибавил 1 копейку. Литр ДТ стоит 47,78 руб. за литр, передаёт портал RNS.

Бензин Аи-95 на АЗС ТНК не изменилась — 47,06 руб. за литр, на заправках «РН-Москва» — сохранилась на уровне 47,08 руб. за литр. АЗС Shell подняли цену на Аи-95 на 19 копеек — до 47,5 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» сохранилась на уровне 46,92 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» увеличилась на 22 копейки, составив 47,34 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — выросла на 30 копеек, до 48,84 руб. за литр.

Ранее пресс-служба Минэнерго РФ сообщила о том, что средневзвешенная цена на дизельное топливо на АЗС выросла на 1,6 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, она обошла официальную годовую инфляцию, писал NEWS.ru.

Российские власти ранее неоднократно утверждали, что цены на АЗС останутся в пределах инфляции. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов считает главной причиной июньского всплеска цен низкую базу прошлого года. Однако он подчёркивает, что правительству удастся удержать цены на моторное топливо.

Представители независимых автозаправок, которые не принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, неоднократно просили снять эмбарго на импорт горючего. Также они требовали отменить демпфер, который защищает цены на бензин и дизель от резких колебаний.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти. Не было согласовано и продление сделки на текущих условиях. Действие ограничений закончилось 1 апреля и вызвало обвал нефтяных котировок. 6 июня на встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, которые были оговорены для мая и июня.