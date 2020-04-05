Белоруссия получит в апреле нефть из России без премии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская нефть в апреле будет поставляться в Белоруссию без премии. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться без премии, — заявил посол в интервью телеканалу «СТВ».

По его словам, стороны согласовали рабочий объём поставок нефти в 2 млн тонн. Она будет поставляться на ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ».

Посол убеждён, что пакетное предложение Минэнерго РФ, реализованное с заключением контрактов на апрель, сформирует новую практику.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 2 апреля заявил, что республика хочет приобрести у России 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель. В Кремле подчеркнули, что такая ситуация невозможна, если не будет соответствующего рыночного предложения.

NEWS.ru писал, что четыре российские нефтяные компании начали оформлять маршрутные поручения, чтобы поставлять нефть на белорусские НПЗ. Об этом заявил представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.